Canciller Arreaza: Venezuela es referencia democrática para los pueblos del mundo

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que el país es referencia democrática para los pueblos de todo el mundo.

Las declaraciones las emitió luego de ejercer este domingo 06 de diciembre su derecho al voto para elegir a los diputados y diputadas de la nueva Asamblea Nacional (AN).

“Venezuela es referencia democrática para los pueblos del mundo, aquí está la verdad de Venezuela, en el 2017 el pueblo esquivó las balas, las piedras, hoy también el pueblo ha salido en medio de las sanciones y el bloqueo”, dijo.

Agregó que la democracia venezolana es una de las más examinadas, esto en referencia a la participación de los veedores internacionales que están en el país siguiendo de cerca la fiesta electoral.

“Ojalá hubiese habido observadores internacionales en Estados Unidos para que pudieran comprobar de verdad si hubo o no fraude”, indicó.

Reiteró que el Gobierno Nacional seguirá trabajando y apostando al diálogo con todos los sectores políticos, sociales y económicos de la nación.

“Vamos a seguir adelante, el único reconocimiento que nos interesa es el del hombre venezolano, no nos interesa si no nos reconoce la Unión Europea o el que está en la casa blanca, no nos interesa para nada, esto es un país libre y nosotros seremos libre por decenas y decenas de años”, reiteró.

Agregó que en suelo venezolano es el pueblo quien tomas las decisiones y envió un reconocimiento a los candidatos de oposición que participan en estos comicios.

“Hubo candidatos que no se registraron porque le amenazaron a sus familias con sanciones”, dijo.

F/VTV

F/Archivo