Canciller español acusa a Estados Unidos de actuar como el cowboy del Oeste en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, acusó a Estados Unidos de comportarse como un ”cowboy” en Venezuela y reivindicó una solución al conflicto político en el país sudamericano mediante vías pacíficas.

En una entrevista concedida a Televisión Española, Borrell contrastó esa actitud del presidente Donald Trump y su Gobierno con la postura asumida por el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, integrado por 12 países de la Unión Europea (UE) y América Latina, reseñó Prensa Latina.

El jefe de la diplomacia española expresó que Washington “actúa en Venezuela como el cowboy del oeste, que va diciendo: mira que desenfundo, al contemplar la opción de una intervención militar para derrocar al mandatario constitucional, Nicolás Maduro”.

“Nosotros no estamos para que nadie desenfunde, estamos llamando a una solución pacífica y negociada”, remarcó Borrell a la televisora pública.

El titular de Exteriores abogó por dar continuidad al papel del Grupo Internacional de Contacto por cuanto “no está en la misma longitud de onda que la administración norteamericana”, enfatizó.

“‘Esto sólo puede tener una salida que permita ir a elecciones y rechazamos manifestaciones que bordean intervenciones militares”‘, ratificó.

A continuación la transcripción de la entrevista en lo que se refiere a Venezuela:

Pregunta: ¿Lo que ha pasado ha sido un intento de golpe de Estado?

Ha habido un intento de golpe militar. Hay que llamar a las cosas por su nombre; el Ejército- parte del ejército-, ha intentando derribar al gobierno, eso se llama un golpe militar. Las circunstancias es que ese gobierno es un gobierno al que la Unión Europea y entre ellos España, no le reconoce legitimidad, porque entendemos que el proceso electoral a través del cual el Sr. Maduro llegó a la presidencia (en su segunda elección), no cumplía las condiciones de unas elecciones free and fair, o sea, libres y justas. Pero que ha habido una “movida” por así decirlo, que asociaba a elementos de las instituciones civiles y militares, eso es una obviedad que nadie puede negar.

Pregunta: Y ante esta situación, que usted habla de la negociación o mediación de Europa, del Grupo de Contacto, pero también teniendo en cuenta la presión mayor de Trump, ¿qué se puede hacer ante esta situación?

El Grupo de Contacto, del que España forma parte y es uno de sus impulsores –yo empecé a pedir ese Grupo en agosto pasado y ojalá lo hubiésemos hecho antes-, no está en la misma longitud de onda que la administración americana. La administración americana está como el cowboy del oeste diciendo “miren que desenfundo”, nosotros no estamos para que nadie desenfunde, al contrario, estamos llamando a una solución pacífica, negociada y democrática; ¿eso es difícil?, sí. Ayer en Costa Rica España estuvo representada por el secretario de Estado de Asuntos Iberoamericanos, creo que se tomaron decisiones importantes: enviar una misión a nivel político para intentar hacer un contacto entre los agentes en presencia, que son la oposición y el gobierno. Esto solo puede tener una salida pacífica que permita a los venezolanos ir a unas elecciones, y desde luego seguimos rechazando las presiones que bordean las intervenciones militares, creemos que eso no es una solución.

Pregunta: ¿Está siendo positiva la mediación del ex presidente Zapatero?

La desconozco. El presidente Zapatero merece todos los respetos en su buena voluntad y en su intento de mediar; conoce bien Venezuela, ha estado muchas veces, pero actúa a título personal.

Pregunta: ¿Tienen un problema con Leopoldo López en la Embajada, con sus declaraciones? ¿A usted le incomoda que utilice ese espacio de huésped de la residencia del Embajador para hacer declaraciones como hizo en ese intento de asonada?

En la Embajada española está en calidad de huésped, acogido a la protección del Embajador, el Sr. Leopoldo López y su familia (su mujer y su hija). Muchas veces me preguntan por qué no está como asilado político, por qué no ha pedido el asilo político. No lo pide porque no lo puede pedir, porque nuestra legislación el asilo político sólo se puede pedir con los pies puestos en territorio español, sólo se puede pedir cuando usted llega a España. El exiliado eritreo que intenta llegar a España para pedir asilo político, tiene que llegar a España para hacerlo.

Pregunta: ¿Pero la Embajada no es territorio español?

A esos efectos no, a esos efectos la Embajada es territorio español en el sentido de que es un espacio inviolable, pero desde una embajada nuestra legislación dice que no se puede pedir el asilo político; eso vale para el eritreo que viene en patera, y eso vale para el Sr. López.

Pregunta: ¿Han barajado estudiar la posibilidad de que si lo permite la crisis, una salida de Maduro y de algunos significados dirigentes del régimen chavista, puedan tener acogida en España?

Prefiero no hacer futuribles sobre estos temas.

Pregunta: Entonces es que sí…

O que no, depende.

Pregunta: Pero bueno, si fuera de una manera, me hubiera contestado que prefiere no hablar porque han decidido no hablar al respecto…

Hay cosas de las que no ayuda mucho hablar. Todas las noticias que ha habido estos días en la prensa sobre si los GEO van o vienen, si entran o salen, no ayudan nada. Hay temas –la seguridad de las embajadas, por ejemplo-, sobre los que si usted me pregunta no le contestaré, porque creo que son temas que por prudencia no se resuelven en los platós de televisión.

Pregunta: A raíz de la enésima crisis venezolana con el reciente golpe militar del que Ud. ha hecho referencia, por parte de EEUU se dijo que estaban produciéndose unas negociaciones para una posible salida de Maduro. El gobierno español, qué información tenía, si era así o no era así, porque por un lado se desmintió, por otro lado se confirmó.

Tuvimos información, no toda ni en tiempo adecuado, pero naturalmente no fuimos ajenos completamente a lo que estaba ocurriendo. Ahora, si había negociaciones con el Sr. Maduro para su salida, o no, hasta ahí, no llegamos.

Pregunta: Usted hablaba del intento de golpe militar que apoyó Guaidó, que es el presidente reconocido por España. Le pregunto si fue un error apoyar a Guaidó o está perdiendo ese apoyo al pasar a un lugar hasta donde ustedes no le apoyaban.

El reconocimiento de Guaidó fue una consecuencia lógica de haber llegado el día 10 de enero, que era la fecha límite a partir de la cual entendíamos que Maduro no tenía legitimidad como presidente. A continuación el presiente de la Asamblea Nacional aplicando la Constitución venezolana, o la interpretación que hacen de ella, plantea que él es el presidente legítimo –en aplicación de su interpretación de la Constitución-, sería inconsecuente decir que no reconocemos a Maduro y no reconocemos tampoco a quien argumenta que en base a la Constitución le corresponde ejercer interinamente la presidencia; nunca me cansaré de decirlo: es un presidente interino con el único mandato de intentar convocar elecciones presidenciales. Por lo tanto no fue un error, casi diría que era de las pocas cosas que se podían hacer. Otra cosa es que después de eso Guaidó no ha conseguido tomar el control ni de la Administración pública ni del Ejército, y tenemos enfrente a un gobierno de facto, y en política internacional los gobiernos de facto cuentan, porque trabajamos con hechos, trabajamos con realidades, algunas de las cuales no nos gustan, pero no podemos obviarlas; no podemos obviar que el Sr. Maduro tiene el control del territorio, de la administración y del ejército, y seguimos manteniendo a un embajador de Venezuela del gobierno de Maduro en España, y nuestra embajada en Caracas; por qué, porque tenemos 150 mil españoles allí, porque tenemos muchos españoles asistidos, cobrando pensiones y acogidos en centros de beneficencia, porque tenemos intereses económicos, pero sobre todo humanos. Tenemos que seguir presentes allí y estamos en esa situación, que a veces es complicada de administrar pero hay que convivir con ella porque la vida diplomática y las relaciones internacionales son así.

Pregunta: Ayer mismo Felipe González, desde Buenos Aires arremetió duramente contra Zapatero, dijo que no admitiría excusas ni de él ni de nadie que hubiera justificado a Maduro en un diálogo que no es más que una pérdida de tiempo porque significa un engaño, ¿se siente aludido por estas palabras, en tanto que el gobierno está apostando todavía por el diálogo? Y por la respuesta que le ha dado a mi compañero entiendo que usted desmiente a Pablo Iglesias cuando dijo en un tuit que ustedes se habían arrepentido de dar el reconocimiento a Juan Guaidó.

Ya lo dijimos, sacamos una nota pública diciendo que ningún portavoz autorizado del ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido, a mi conocimiento, ningún contacto con el señor Iglesias para expresarle ninguna opinión sobre Venezuela, yo en particular creo que nunca en mi vida he hablado con el señor Iglesias, estaría encantado en hacerlo pero no lo he hecho. Y en cuanto a las opiniones del señor González y el señor Zapatero pues dejémoslas en los ámbitos de su responsabilidad personal, ni el uno ni el otro representan al gobierno de España

Pregunta: Como ministro de Exteriores en este momento, le preocupa lo que está pasando en Cuba con la aplicación que hay más restrictiva de algunos capítulos o artículos de la Ley Helms-Burton por la Administración americana, afectando a empresas radicadas aquí y de Europa y es España el primer país afectado con una gran inseguridad, preocupación en nuestras empresas…

Naturalmente que sí, les advertimos a los norteamericanos, me entrevisté con el Secretario de Estado, el señor Pompeo y con el de la asesoría de Seguridad Nacional, señor Bolton , advirtiéndoles que para España eso era muy grave también para la Unión Europea, pero más para nosotros, que no lo hicieran, que llevaban muchos años sin aplicar esa Ley y renovando cada seis meses la moratoria, al final lo han hecho y eso va a abrir una batalla jurídico legal, vamos a acudir a la OMC y quien va a sacar tajada de todo van a ser los bufetes de abogados que van a tener mucho trabajo y mucho dinero que ganar . Esto es una muestra más de una falta de cooperación por parte de la Administración americana y de toma de medidas extraterritoriales que en nuestra opinión constituyen un abuso de poder y por tanto estamos en contra.

Pregunta: ¿Va a haber un conflicto entonces con Europa por esa extraterritorialidad, salirse de sus fronteras?

Bueno un conflicto, depende a que le llame conflicto

Pregunta: De dos potencias, Europa-Estados Unidos.

Un conflicto que se resuelve en las instancias de la OMC, hay una discrepancia profunda sobre la capacidad que tiene de dictar leyes que obligan a ciudadanos de otro país y para eso vamos a acudir a las instancias multilaterales y para eso las hemos inventado. A los señores americanos no les gusta el multilateralismo y el señor Trump está todos los días criticando el multilateralismo, pero ya vemos que la alternativa es una relación de fuerza y de poder y no estamos por eso.

Texto/AVN

Foto/Archivo