Canciller francés califica acuerdo de AUKUS como «crisis de confianza» entre aliados

– El canciller francés, Jean-Yves Le Drian, dijo este lunes que el acuerdo de submarinos nucleares entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, conocido como AUKUS, representa una «crisis de confianza» entre aliados que requiere explicaciones.

«No se trata tanto de romper un contrato … Por supuesto, está teniendo un impacto negativo sobre Francia. Pero, por supuesto, en primer lugar, se trata de romper la confianza entre los aliados. Y trae algunas reflexiones pesadas en nombre de nosotros, los europeos, en cuanto a la forma en que vemos nuestras alianzas y asociaciones», dijo a los periodistas Le Drian en Nueva York.

«Lo que importa ahora es, ante todo, la falta de confianza entre los socios. Porque la confianza, los socios y la alianza significan transparencia y previsibilidad. Requiere explicaciones. Se trata de hablar unos con otros, no esconderse unos de otros, en particular sobre asuntos de importancia. Y todo eso no sucedió. Tenemos que hablar de ello: ¿Por qué faltó todo eso, por qué todo eso se ocultó y se hizo público sin decirnos con antelación?»

Le Drian, quien se encuentra en Nueva York para la semana de reuniones de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, dijo que no tenía la intención de encontrarse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

«Por supuesto lo veré aquí o allá en el pasillo», indicó Le Drian.

Una grieta diplomática surgió entre Washington y París por el anuncio de que Estados Unidos y Reino Unido apoyarán a Australia para desarrollar submarinos nucleares, privando a Francia de un contrato para proporcionar submarinos convencionales a Australia.

Indignada por la medida abrupta y sin previo aviso, Francia retiró el viernes pasado a sus embajadores en Estados Unidos y Australia.

