Canciller Gil a su homólogo israelí: A Venezuela no le interesa la opinión de un genocida

“Gideon Saar, usted es un criminal de guerra y un genocida. No nos interesa su opinión ni nos afecta su retórica desesperada. Lo único que importa es que, más temprano que tarde, usted tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, expresó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, al dar respuesta contundente a las acusaciones arbitrarias lanzadas por este funcionario sionista contra la patria de Bolívar.

La declaración de Gil, publicada en sus redes sociales, refutó de manera tajante y frontal a las acusaciones del canciller israelí, quien acusó a Venezuela de tener un supuesto “nexo de Hizbullá, Hamás y Hutíes en Suramérica”.

“Lo que debería estar haciendo no es mencionar a Venezuela, sino preparándose para ser juzgado por los crímenes que su gobierno comete contra el pueblo palestino”, aconsejó el diplomático venezolano al funcionario israelita que forma parte de un régimen criminal que, a la fecha, a asesinado impunemente a cerca de 70 mil civiles de Palestina, muchos de ellos, mujeres y niños.

“El nombre Venezuela le queda grande en su sucia boca y manos manchadas de sangre inocente”, espetó Gil, con todas sus letras.

“Nosotros somos un pueblo independiente, un pueblo que lucha por su soberanía, que libera, que defiende la igualdad, los derechos humanos y el derecho internacional”, defendió.

En contraste, Gil expuso con precisión quirúrgica lo que representa Gideon Saar: “Usted, en cambio, representa la barbarie y la violación sistemática de todas las normas que rigen a la humanidad civilizada”.

F/VTV