Canciller Gil acusa a Marco Rubio de atacar a Venezuela y a la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores denunció que el senador estadounidense recurre a falsedades para encubrir fracasos en la política de Washington hacia América Latina.

El canciller Yván Gil criticó este jueves al senador Marco Rubio, a quien acusó de arremeter contra Venezuela, la ONU y los informes científicos que certifican la ausencia de cultivos ilícitos en el país. De acuerdo con el ministro, las declaraciones del legislador estadounidense responden a “una lógica nazi y gangsteril” con la que busca sembrar odio y justificar la injerencia en la región.

Gil también cuestionó a Rubio por emitir sus mensajes desde Ecuador, al tiempo que denunció las propuestas de instalar bases militares extranjeras en ese país. “No ataca a Venezuela, sino a la verdad y a la dignidad de nuestros pueblos”, enfatizó, antes de calificar al senador como un “político fracasado que se seca en el odio”.

T/CO