Canciller Gil afirma que acusaciones de Kast alimentan la xenofobia contra Venezuela

“El presidente electo José Antonio Kast debería actuar con mayor responsabilidad histórica. Chile conoce muy bien, por su propia historia, las consecuencias de los discursos que buscan señalar a pueblos enteros como enemigos o culpables de los problemas internos”, respondió el canciller de la República Bolivariana, Yván Gil, al refutar las insólitas declaraciones que buscan involucrar a Venezuela en situaciones totalmente falsas.

Kast, en declaraciones a medios internacionales, afirmó sobre una supuesta “intervención militar de Venezuela en Chile”.

“Acusar sin pruebas a Venezuela y estigmatizar a los venezolanos en Chile es un camino peligroso que solo alimenta el odio y la xenofobia”, agregó el también ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Finalmente, el alto diplomático venezolano advirtió que América Latina “necesita líderes que construyan respeto entre los pueblos, no campañas de miedo contra ellos”.

VTV