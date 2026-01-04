Canciller Gil ante la CELAC: Venezuela continúa bajo amenaza imperial

El canciller de la República Bolivariana, Yván Gil, denunció ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la agresión perpetrada por Estados Unidos contra la población venezolana el pasado 3 de enero. Al mismo tiempo, aseguró que Venezuela continúa bajo amenaza y asedio imperial, pero se mantiene firme en la lucha por la paz con una fusión popular, militar y policial sólida.

Durante su participación en la Cumbre Extraordinaria de la CELAC, Gil manifestó que el gobierno de turno de Estados Unidos “violó de manera abierta y deliberada la Zona de Paz de América Latina y el Caribe, proclamada en el año 2014, así como también se violó la Carta de las Naciones Unidas, los derechos humanos fundamentales y la inmunidad personal de un jefe de Estado en ejercicio”.

“Se ejecutó una agresión cobarde y militar, se asesinó a civiles y militares venezolanos, y se secuestró al presidente constitucional y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. No se trató de un accidente ni de una ejecución aislada, fue una operación cruelmente planificada y ejecutada al margen absoluto del Derecho Internacional”, dijo.

Asimismo, Gil recordó que la ilegal agresión había sido advertida desde agosto de 2025: “Venezuela alertó sobre una escalada peligrosa en el Caribe, sobre el despliegue de fuerzas extranjeras sistemáticas. Fue una agresión anunciada. Lo que le interesa son los recursos naturales de nuestra región. Las máscaras han caído definitivamente, el ataque no es solo contra Venezuela sino contra América Latina y el Caribe”.

En ese sentido, el canciller llamó a los países de la CELAC a dar un paso al frente para condenar la agresión, “La CELAC enfrenta una responsabilidad histórica, no pueden titubear, no puede definirse entre condenas tibias y silencios cómplices. Los países deben dar un paso al frente para exigir el restablecimiento de la legalidad internacional”.

T y F/ VTV