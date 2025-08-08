Canciller Gil calificó de «patética» la recompensa que ofrece EE.UU. por el presidente Maduro

El canciller de la República, Yván Gil, calificó de «patética» la recompensa que ofreció la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, por información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro, lo que a su vez consideró «la cortina de humo más ridícula » que haya visto.

En una publicación en Télegram, el ministro Gil destacó que Bondi solo armó «un circo mediático» para complacer a la oposición venezolana, tras desvelarse el nuevo intento desestabilizador en el país.

Gil agregó en su comentario que: «no nos sorprende, viniendo de quién viene».

Luego de calificar el anuncio como un «show» y «un chiste», cree que se trata de «una desesperada distracción de sus propias miserias». También recordó que la funcionaria de EEUU fue la misma que prometió «una inexistente ‘lista secreta’ de Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos». Por último, recordó que se trata de una muestra de propaganda política: «La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política».

