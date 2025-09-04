Canciller Gil condena «obsesión de Marco Rubio por generar intrigas y promover falsedades»

El Gobierno de Venezuela acusó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de tener una «obsesión» por «generar intrigas y promover falsedades» en la región, al tiempo que exaltó la posición de las autoridades mexicanas por los términos establecidos al suscribir acuerdos con EE.UU. para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

«Quiero reconocer y felicitar al Gobierno de México por haber hecho prevalecer los principios del derecho internacional, la legalidad y la visión de América Latina como zona de paz, en el marco del combate contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas. Se trata de un ejemplo digno de la posición firme y soberana que caracteriza a nuestra región, y que México ha sabido representar de manera ejemplar», publicó el canciller venezolano, Yván Gil, en su canal de Telegram.

Gil sumó que ello había ocurrido «a pesar de la obsesión de Marco Rubio por generar intrigas y promover falsedades» en la región, y destacó que la narrativa del jefe de la diplomacia estadounidense ha quedado «completamente desmentida frente al respeto y la integridad que defienden» los «pueblos». «¡Felicitaciones, presidenta Claudia Sheinbaum!», completó.

El alto funcionario venezolano adjuntó capturas de pantalla del comunicado conjunto entre México y EE.UU., en el que se detallan las características de su alianza de seguridad. Según se lee en el texto, estará basada «en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua».

Los principios de México

Gil se pronunció luego de que Rubio se reuniera con Sheinbaum en la Ciudad de México y, además, ofreciera una conferencia de prensa junto a su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

T/RT