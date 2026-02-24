Canciller Gil: Conferencia de Desarme debe trascender la parálisis y avanzar hacia un resultado concreto

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, durante su intervención este martes en el Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de Desarme, en Ginebra (Suiza), resaltó la importancia de que este órgano multilateral trascienda la parálisis y avance hacia un resultado concreto.

“La reducción de arsenales no sólo disminuye el riesgo global, sino que permite reasignar recursos hacia áreas esenciales para el bienestar de los pueblos”, expresó y añadió que en “un conflicto nuclear no existirán vencedores. La existencia de armas nucleares constituye la negación de la vida en nuestro planeta”.

En ese sentido, exigió, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, la eliminación total de las armas nucleares y la destrucción de los arsenales de las mismas, a la vez que exhortó a los “Estados miembros a reafirmar su compromiso pertinente en la aplicación de la arquitectura de desarme y la no proliferación”.

Además, el canciller expresó su preocupación por el “incremento sostenido del gasto militar a escala global y la aceleración de la carrera armamentista, en un claro retroceso de los esfuerzos de desarme y no proliferación”, al tiempo que señaló que este incremento profundiza la brecha entre los Estados poseedores y no poseedores”.

“La República Bolivariana de Venezuela, fiel a su Diplomacia Bolivariana de Paz, reafirma su posición histórica a favor del desarme en general y completo, como prioridad fundamental” y “reitera la importancia del mandato de la Conferencia de Desarme como foro multilateral para la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de desarme y control de armamento”, concluyó.

