Canciller Gil: Cuento de Pamela Bondi es digno de una mala serie

El canciller de la república Yván Gil respondió a las nuevas declaraciones de la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, en las que anunció la confiscación de supuestos bienes del presidente Nicolás Maduro, y aclaró que es el nuevo capítulo de «una mala serie» montada por las autoridades estadounidenses.

«La “fiscal”(Bondi), en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes Epstein, inventa un cuento contra el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie», escribió Gil en su cuenta de Telegram.

En tal sentido, narró que los supuestos activos confiscados anunciados por la funcionaria de Donald Trump, corresponden a robos a la nación venezolana. «Quiere hacer pasar como bienes personales dos aviones del Estado venezolano, robados con complicidad de Luis Abinader y llevados a EE.UU.», explicó.

Gil recordó que está estrategia de los gobiernos estadounidenses, ha sido usada primero contra «comunistas, después terroristas, luego armas de destrucción masiva; hoy, narcotraficantes. Cambian las mentiras, no el libreto».

Explicó que el presidente Maduro tiene más de 40 años de servicio público, llevando «una vida sencilla». Al mismo tiempo, denunció que los «verdaderos magnates están en Washington y Miami, saqueando CITGO, robando nuestro oro y confiscando activos».

T/Con información de UN