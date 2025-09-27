Canciller Gil denuncia en la ONU: La agresión de EEUU hoy apunta a Venezuela

El canciller de la República, Yván Gil, durante su intervención este viernes en la sesión de la Asamblea General de la ONU, afirmó que «el imperio norteamericano ha intentado todas las formas de agresión criminal durante esta última década contra Venezuela para apoderarse de sus riquezas naturales y producir un cambio de régimen».

Agregó que «son incontables las agresiones, incluyendo un intento de magnicidio con drones, la guerra económica, cuya expresión más cruel son las 1.042 sanciones que se aplican de manera criminal contra nuestra industria petrolera y los sectores productivos de la nación, así como varias incursiones mercenarias».

Desde Nueva York, el titular del ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, sostuvo que «se suma ahora una amenaza militar, absolutamente ilegal y totalmente inmoral, que viola la carta de la Organización de las Naciones Unidas, los derechos de Venezuela como Estado soberano e incluso las propias leyes de los Estados Unidos».

Destacó, además que Venezuela siempre estará presta a defender la paz, destacando que al país y enfatizó que Venezuela defiende, lucha y trabaja por un mundo de equilibrio, justicia e igualdad sin imperios coloniales; asimismo exaltó el espíritu liberal y patriota de la población, a lo largo de la historia, para defender la nación de amenazas o invasores extranjeros. El diplomático agradeció la solidaridad mayoritaria de la Asamblea General y la comunidad internacional ante las amenazas propinadas por Estados Unidos. En ese sentido, denunció las 1.042 sanciones criminales impuestas contra la industria petrolera y los sectores productivos del país, así como la «amenaza militar absolutamente ilegal y totalmente inmoral» que viola la Carta de las Naciones Unidas. En su llamamiento a la paz y el equilibrio mundial, Gil indicó Venezuela ratifica su «vocación bolivariana de paz» y su derecho a defender su soberanía y la paz del Caribe y Suramérica. Venezuela está posesionada como parte del «nuevo mundo pluripolar» y aboga por un «mundo de equilibrio, de justicia e igualdad sin imperios coloniales», recordando las iniciativas regionales impulsadas por Hugo Chávez, como el ALBA-TCP, UNASUR y la CELAC. También, se solidarizó con todos los países que son agredidos por sanciones, bloqueos y agresiones militares por parte de los imperialismos mundiales, exigiendo el cese de todos estos actos que lo único que generan es zozobra a nivel internacional. Particularmente mencionó al pueblo de Palestina por el cual demandó el fin del genocidio. Condenó a los ataques contra la integridad territorial de la República Islámica de Irán. Manifestó solidaridad con Cuba y exigió el levantamiento del bloqueo. También respaldó la lucha del pueblo ruso contra el neonazismo y la agresión militarista de Occidente. Expresó el acompañamiento de Venezuela a Argentina en la recuperación de las Islas Malvinas; respaldo a la emancipación de Puerto Rico y la causa del pueblo Saharaui. Asimismo, el también ministro de Relaciones Exteriores reafirmó el compromiso del país, dentro del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, para rescatar el sistema de la ONU y aumentar su eficacia y transparencia, garantizando la representación de los países en desarrollo en la toma de decisiones. En su cierre, el Canciller Iván Gil Pinto declaró que Venezuela «no ha sido, no es ni será jamás una amenaza para nación alguna» y que es y será «siempre una esperanza en la construcción de una nueva humanidad» y un mundo de paz y justicia.

T/VTV