Canciller Gil denuncia show político en reunión entre Albares y González Urrutia

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, cuestionó duramente el reciente encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y Edmundo González Urrutia, calificándolo como un acto ajeno a la política exterior real y más cercano a una estrategia dictada desde el extranjero.

En sus declaraciones, Gil enfatizó que esta reunión responde más a intereses externos que a una genuina gestión diplomática. “Un acto para rendir cuentas a Marco Rubio, verdadero jefe de esta tragicomedia disfrazada de diplomacia”, aseguró, al dejar claro que este tipo de acciones busca alimentar una narrativa mediática sin incidencia en los asuntos soberanos de Venezuela.

«Esto no tiene nada que ver con Venezuela. Es un show para alimentar titulares y justificar un liderazgo de la ultraderecha que solo existe en las redes sociales (…) y en los reportes que envían a sus padrinos del norte», manifestó.

Asimismo, afirmó que González Urrutia, sin representación legítima ni autoridad institucional, mantiene su discurso como parte de un montaje dirigido a consolidar una imagen política que carece de respaldo popular y solo existe en los informes enviados a sus aliados internacionales.

«El excandidato, por encargo agradecido por la acogida y protección, interpreta su papel con entusiasmo: el del fantoche, derrotado por la realidad y sostenido por el autoengaño. No preside nada, no representa a nadie, pero ahí está, actuando como si lo suyo fuera una causa y no un elemento de utilería».

De esta manera, el Gobierno Bolivariano reitera su compromiso con la autodeterminación y la defensa de la soberanía, y deja claro que el futuro de Venezuela lo decide su pueblo y no las presiones externas.

T/VTV