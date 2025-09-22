Canciller Gil: “EE. UU. usa el narcotráfico como excusa para amenazar a Venezuela”

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, denunció este lunes que la supuesta lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe es solo un pretexto para justificar amenazas militares contra Venezuela.

Desde Nueva York, durante la reunión de Cancilleres de la CELAC en el marco de la Asamblea General de la ONU, recordó que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha certificado en 25 informes consecutivos desde 1999 que Venezuela es un país libre de cultivos ilícitos y sin producción de estupefacientes.

Gil subrayó que los principales organismos internacionales, e incluso informes oficiales de agencias estadounidenses, reconocen que Venezuela no figura como país relevante en el tráfico o lavado de activos. Además, destacó que el programa nacional antidrogas ha logrado incautar el 70% de la droga que intenta pasar por el territorio venezolano.

“Queda demostrado que la gran mentira sobre Venezuela ha sido el argumento utilizado para amenazar la zona de paz en América Latina”, enfatizó el canciller, reiterando el compromiso del país con los acuerdos internacionales en la lucha contra el narcotráfico.

