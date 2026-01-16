Canciller Gil: En Venezuela se libra la batalla por la supervivencia del orden y la paz mundial

Durante la instalación del Encuentro de la Red de Juristas, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, denunció que el sistema de Naciones Unidas ha sido «herido de muerte» tras la operación que resultó en el secuestro del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y la primera dama, Cilia Flores.

Desde el Teatro Teresa Carreño, el Canciller advirtió que el mundo se encuentra ante una encrucijada histórica: el respeto a la diplomacia o el retorno a la «ley de la selva».

Gil enfatizó que el ataque contra el presidente Maduro no es solo una agresión contra un país, sino una violación flagrante a los pilares que dieron pie a la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace 80 años.

«Estamos ante un hecho inédito en la historia contemporánea. Se ha violado la inmunidad de la que gozan los Jefes de Estado, una norma fundamental que no depende del reconocimiento de otros gobiernos, porque el único que debe reconocer a su mandatario es su propio Pueblo», afirmó el Canciller.

El ministro señaló que ignorar estas prerrogativas diplomáticas sienta un precedente peligroso para la seguridad global. «Si se impone la ley del más fuerte mediante recursos tecnológicos y militares, estaríamos entrando en una desbandada con consecuencias impensables para la estabilidad del planeta», advirtió.

Durante su intervención, el titular de la cartera de exteriores hizo un llamado a la Red de Juristas a construir una doctrina que sirva de escudo ante la agresión.

«Nos toca dar la pelea en el campo jurídico, diplomático y del diálogo. Nuestra tarea es preservar el orden que garantiza la paz. El retorno del presidente Maduro y la primera combatiente significará la victoria de la razón sobre las armas y de la vida sobre la muerte», sentenció Gil.

Aseveró que el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en un símbolo y será la bandera principal de la estabilidad y de la paz.

