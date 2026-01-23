Canciller Gil lideró primera reunión preparatoria del Comité Promotor de Comunas y Movimientos Sociales

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, lideró la primera reunión preparatoria del Comité Promotor de Comunas y Movimientos Sociales de cara al Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

El encuentro contó con la participación de la diputada Blanca Eekhout, presidenta del Instituto Simón Bolívar, junto a una nutrida representación de comuneros, comuneras y líderes sociales de todo el país, reseñó el Canciller a través de una publicación en el canal de Telegram.

«Hemos dado inicio a una ruta que nos permitirá conmemorar los 200 años de este histórico encuentro celebrado en Panamá en 1826, convocado por el Libertador Simón Bolívar, y analizar el legado que hoy nos toca asumir», expresó Gil.

Asimismo, aseveró que el Congreso Anfictiónico sembró las bases de la integración latinoamericana y caribeña, garantizando la plena independencia y soberanía de nuestros pueblos frente a las amenazas del Norte.

Este encuentro marca el punto de partida de una agenda de trabajo que se extenderá durante todo el año 2026, en la búsqueda de fortalecer el bloque regional frente a las presiones políticas y económicas del imperio norteamericano.

REDACCIÓN MAZO