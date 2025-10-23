Canciller Gil: “No hay amenazas ni ataques capaces de someter a un pueblo decidido a ser libre”

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, reafirmó que ningún tipo de agresión o presión podrá doblegar la voluntad del pueblo venezolano de ser libre y soberano. “No hay amenazas ni ataques capaces de someter a un pueblo determinado a ser libre”, expresó el canciller a través de su canal de Telegram.

Sus declaraciones se produjeron en el marco de la Jornada Internacional en Apoyo a la Revolución Bolivariana y las Comunas, celebrada en Caracas los días 21 y 22 de octubre, donde participaron más de 52 delegaciones internacionales. El encuentro sirvió para reafirmar la unidad y solidaridad de los pueblos frente a lo que calificaron como “las armas decadentes del imperialismo fascista”.

Gil destacó el compromiso de los participantes y agradeció las ponencias y aportes realizados por representantes de diversas regiones del mundo. Aseguró que el acompañamiento internacional hacia Venezuela trasciende la solidaridad tradicional, al representar una “lucha compartida” en defensa de la soberanía y la autodeterminación.

“El apoyo de nuestros hermanos y hermanas del mundo no es un gesto distante; es una acción concreta de involucramiento en la defensa de la libertad de los pueblos”, sostuvo el canciller, resaltando que Venezuela continuará promoviendo espacios de cooperación y resistencia común frente a las presiones externas.

La jornada internacional concluyó con un llamado colectivo a fortalecer los lazos de integración entre los movimientos populares y los gobiernos progresistas del mundo, como vía para consolidar un nuevo orden basado en la justicia, la igualdad y la paz.

T/CO