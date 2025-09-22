Canciller Gil: “No hay controversia con EEUU, sino intento de agresión”

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseguró este lunes que entre Venezuela y Estados Unidos no existe una controversia, sino un “intento de agresión” por parte de sectores políticos estadounidenses.

Durante su intervención en la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en el marco del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Gil afirmó que el Gobierno venezolano apuesta a la paz frente a las amenazas.

El canciller destacó que el presidente Nicolás Maduro ha impulsado acciones de disuasión “para evitar que este conflicto escale o genere una crisis en la región del Caribe que afecte a todas las naciones”.

Agregó que Venezuela se ha preparado con sus medios disponibles y con la movilización popular “para disuadir y evitar que un conflicto sea desencadenado en nuestra región”.

