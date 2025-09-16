Canciller Gil revisa temas de cooperación binacional con embajador de Belarús

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el embajador de Belarús en Venezuela, Dmitri Derevinski, con el fin de revisar los temas de cooperación binacional y fortalecer la agenda común entre ambas naciones.

A través de su canal en la app de mensajería Telegram, Gil destacó que durante la reunión transmitió el agradecimiento del presidente Nicolás Maduro por el firme respaldo de Belarús frente a las acciones hostiles e ilegales de Estados Unidos en el Caribe, así como por su solidaridad con la soberanía venezolana.

Días atrás, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belarús emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente las maniobras de Washington para generar tensión en América Latina y el Caribe. En el texto, calificó de inaceptables las acusaciones infundadas de terrorismo y narcotráfico contra Venezuela y sus autoridades, por considerarlas de carácter político.

“La República de Bielorrusia reafirma su apoyo al presidente legítimamente elegido de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y al Gobierno del país, abogando constantemente por la preservación de su soberanía, independencia y estabilidad”, señala el comunicado.

T/CO