Canciller Gil: Venezuela avanza hacia 2026 con optimismo y compromiso de prosperidad

Al cierre del 2025, la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela dirigió un saludo de gratitud y esperanza a todo el pueblo que con tenacidad y determinación ha sabido sostener la unidad y dignidad frente a las adversidades y amenazas. Asimismo, destaca que el 2026 será un año para lograr los mayores beneficios para las familias.

A través de su canal de Telegram, el canciller Yván Gil señaló que el año 2025 deja importantes enseñanzas y fortalezas que afianzan la capacidad nacional de resistir la presión externa y de construir, desde la solidaridad y la paz, un porvenir más justo para todos y todas.

Asimismo, destacó que el 2026 será un año de grandes posibilidades para consolidar el diálogo, unidad, solidaridad y el desarrollo económico, a fin de generar mayores beneficios para las familias venezolanas.

De igual modo, Gil ratificó el firme compromiso de continuar en el trabajo por la seguridad, la soberanía y el bienestar del pueblo, al tiempo que extendió sus mejores deseos de paz, salud y esperanza para cada hogar venezolano.

“Con el firme compromiso de continuar trabajando por la seguridad, la soberanía y el bienestar de nuestro pueblo, extendemos nuestros mejores deseos de paz, salud y esperanza para cada hogar venezolano. Que 2026 llegue cargado de oportunidades y de la certeza de que, juntos, seguimos construyendo un mañana más próspero”, señala la publicación.

F/VTV