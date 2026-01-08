Canciller Gil: Venezuela reafirma compromiso de profundizar acuerdos comerciales con China

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, ratificó este jueves el compromiso de la República Bolivariana de Venezuela de consolidar y profundizar los acuerdos comerciales y económicos con la República Popular China, en el marco de las relaciones estratégicas entre ambos países.

A través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, el canciller afirmó que “Venezuela reafirma su compromiso de profundizar los acuerdos comerciales y económicos con la República Popular de China”, destacando la importancia de fortalecer la cooperación bilateral.

Gil coincidió con el portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, al señalar que esta relación bilateral se sustenta en el respeto mutuo y está respaldada por el marco de las leyes internacionales y las normativas de ambos Estados soberanos.

En su publicación, el diplomático venezolano resaltó el carácter estratégico de los vínculos entre Caracas y Beijing, orientados al desarrollo económico y al beneficio mutuo de ambas naciones.

Asimismo, expresó el agradecimiento del Gobierno Bolivariano al Gobierno chino por su apoyo y solidaridad frente a los recientes acontecimientos que afectan a Venezuela, en defensa de su soberanía y del derecho internacional.

Las relaciones entre Venezuela y China se mantienen como un eje fundamental de cooperación en áreas comerciales, económicas y de desarrollo, basadas en el respeto y la no injerencia en los asuntos internos.

T/CO