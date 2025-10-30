El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, participó en la recepción conmemorativa del 102 aniversario de la fundación de la República de Türkiye, celebrada este miércoles en Caracas.
Durante su intervención, el canciller destacó los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a Caracas y Ankara, los cuales abarcan desde lo cultural y científico-tecnológico hasta lo social y político.
Aseguró que Venezuela y Türkiye son dos países distantes geográficamente, pero que en «esencia, somos lo mismo; dos naciones y dos gobiernos que defienden un mundo basados en la Carta de las Naciones Unidas, en los principios de solidaridad, soberanía, autodeterminación e igualdad».
Además, agradeció al Gobierno y pueblo turco su solidaridad con Venezuela en la condena a las amenazas del Gobierno estadounidense.
Por su parte, el embajador turco acreditado en Venezuela, Naci Aydan Karamanoğlu, ratificó su solidaridad con la nación bolivariana y aseguró que «Türkiye rechaza la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Así mismo, creemos que cualquier intento en invasión hará una inestabilidad en las relaciones internacionales».
La actividad estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas; el gobernador el estado La Guaira, José Alejandro Terán; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, y el diputado Nicolás Maduro Guerra, entre otras autoridades.
Canciller Gil: Venezuela y Türkiye defienden un mundo basado en Carta de la ONU
El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, participó en la recepción conmemorativa del 102 aniversario de la fundación de la República de Türkiye, celebrada este miércoles en Caracas.