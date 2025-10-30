Canciller Gil: Venezuela y Türkiye defienden un mundo basado en Carta de la ONU

‎‎El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, participó en la recepción conmemorativa del 102 aniversario de la fundación de la República de Türkiye, celebrada este miércoles en Caracas.

‎Durante su intervención, el canciller destacó los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a Caracas y Ankara, los cuales abarcan desde lo cultural y científico-tecnológico hasta lo social y político.

‎Aseguró que Venezuela y Türkiye son dos países distantes geográficamente, pero que en «esencia, somos lo mismo; dos naciones y dos gobiernos que defienden un mundo basados en la Carta de las Naciones Unidas, en los principios de solidaridad, soberanía, autodeterminación e igualdad».

‎Además, agradeció al Gobierno y pueblo turco su solidaridad con Venezuela en la condena a las amenazas del Gobierno estadounidense.

‎Por su parte, el embajador turco acreditado en Venezuela, Naci Aydan Karamanoğlu, ratificó su solidaridad con la nación bolivariana y aseguró que «Türkiye rechaza la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Así mismo, creemos que cualquier intento en invasión hará una inestabilidad en las relaciones internacionales».

‎La actividad estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas; el gobernador el estado La Guaira, José Alejandro Terán; el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, y el diputado Nicolás Maduro Guerra, entre otras autoridades.

MPPRE