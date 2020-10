Canciller Jorge Arreaza instó a la humanidad a imponerse sobre el capitalismo

El imperialismo no es solo un gobierno, es un entramado corporativo, financiero con expresiones políticas en Estados Unidos (EEUU) y en Europa

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, hizo un llamado a la humanidad a imponerse sobre el capitalismo y rechazar todo tipo de sanciones o medidas coercitivas que afectan a los pueblos libres.

Así lo dio a conocer durante su intervención en el Seminario internacional “Déjennos respirar: Las sanciones como violación a los derechos humanos”, el cual se realizó vía Online y dijo que el los pueblos antiimperialistas deben resurgir y ser refrescado para derrotar el capitalismo”.

Señaló que el imperialismo no es solo un gobierno, es un entramado corporativo, financiero con expresiones políticas en Estados Unidos (EEUU) y en Europa. Sin embargo los pueblos no responden al imperialismo, “al ser humano no le gusta la opresión, ni las guerras”, por ello insistió en la necesidad del resurgimiento y refrescamiento del antiimperialismo.

Arreaza sostuvo que el imperialismo norteamericano se ha enfrascado en el pueblo venezolano desde el año 2015, cuando el presidente de EEUU declaró al país como una amenaza inusual y extraordinaria, acción que fue una puerta para todas las órdenes ejecutivas firmadas actualmente por Donald Trump, resumió el Diplomático.

“Actualmente Venezuela enfrenta más de 300 medidas coercitivas impuestas por EEUU desde 2015, con el único fin de bloquear nuestra economía, dañar y agredir al pueblo”. En el libro “El arte de las Sanciones” de Richard Nephew, se revela que ese sufrimiento busca que el pueblo acepte una intervención internacional o que el pueblo se rebele contra su gobierno.

Detalló que parte de estos ataques han sido en contra de la industria petrolera venezolana la cual ha sido severamente atacada, al impedir exportar petróleo, comprar equipos, aditivos.

El canciller explicó que el impacto de las sanciones a las empresas petroleras venezolanas, disminuye la capacidad del Estado para producir todo lo que el pueblo requiere y amerita. Dichas medidas son parte de un ataque multiforme, “es una guerra económica y mediática para desprestigiar a la dirigencia del pueblo venezolano” expresó.

Recordó que hasta el momento Venezuela posee 5 mil millones de dólares congelados en EEUU y 5 mil millones más en Europa, los cuales gracias a las medidas implementadas por el gobierno norteamericano no se han podido utilizar para la compra de alimentos, medicinas o insumos para la lucha con la pandemia de la Covid-19.

LEY ANTIBLOQUEO

Reiteró que ante estas medidas se espera que la Ley Antibloqueo, logre dar las herramientas necesarias para flexibilizar determinadas acciones de la política económica que enfrenta el país. “Vienen muchas cosas positivas para Venezuela en los próximos años y sabemos que contamos con la solidaridad de todos los pueblos antiimperialistas del mundo”.

El canciller Jorge Arreaza, aseguró que Venezuela resolverá los problemas centrales de su economía, a pesar de las dificultades generadas por los efectos de las sanciones y medidas coercitivas ilegales contra el país.

Explicó que a pesar del ataque y bloqueo contra la nación, “hay señales claras, incluso este año de pandemia, de aumento de la producción de alimentos en Venezuela, hay señales de que con las nuevas legislaciones y con una Asamblea Nacional, que legisle para el pueblo, tendremos nuevas herramientas para potenciar los sectores productivos”.

T/ Deivis Benítez-MPPRE

F/ Cortesía

Caracas