Canciller Yván Gil: “América Latina y el Caribe apuestan a la paz con justicia social”

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, destacó este miércoles el compromiso de América Latina y el Caribe con la construcción de una paz duradera en la región, durante su participación en el XXVI Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), celebrado en el marco del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Gil subrayó que el anhelo de paz trasciende la simple ausencia de conflictos armados y debe traducirse en un modelo con justicia social. “Queremos paz, pero una paz que no es sólo la inexistencia de la guerra, sino una paz con justicia social”, afirmó.

En su intervención, el canciller señaló que el ALBA-TCP se ha consolidado como un espacio de vanguardia para impulsar soluciones desde el Sur Global, en un contexto donde los mecanismos multilaterales tradicionales han mostrado limitaciones para atender los grandes problemas de la humanidad.

“Cuando el multilateralismo no ha podido resolver las crisis, el ALBA hace su aporte. Es una creación revolucionaria que demuestra que nuestra región está a la vanguardia de los procesos de transformación”, sostuvo Gil, al tiempo que reafirmó el liderazgo del bloque en la promoción de la unidad y la cooperación regional.

