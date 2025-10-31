Canciller Yván Gil: “Los pueblos del Caribe tienen la responsabilidad de alzar la voz contra el imperialismo”

El canciller de la República, Yván Gil, reafirmó este viernes el compromiso de los pueblos del Caribe en la defensa de su soberanía y la lucha contra las agresiones imperiales.

Durante su intervención en el Encuentro de Parlamentarios del Gran Caribe por la Paz, celebrado en la sede de la Asamblea Nacional, el diplomático subrayó que “es nuestra responsabilidad mantener la voz de esos pueblos activa y la movilización constante para exigir el fin de las agresiones y la presencia militar extranjera”.

Gil destacó que este encuentro reviste un valor especial al convertirse en un espacio donde las naciones del Caribe y América Latina pueden expresar su rechazo a las políticas de dominación y su respaldo al respeto del derecho internacional. “La gran mayoría de los gobiernos de la región han pedido el cese de las agresiones, el respeto a la soberanía de los pueblos y a la Carta de las Naciones Unidas. Estamos defendiendo lo que reclaman las grandes mayorías de nuestra América”, señaló.

El canciller alertó sobre los riesgos que implican las amenazas de Estados Unidos no solo para Venezuela, sino para toda la región. Enfatizó que una posible intervención tendría consecuencias trágicas para los países vecinos.

“Colombia, el Caribe, Brasil, Guyana y Trinidad y Tobago sufrirían los efectos más lamentables de cualquier acción de este tipo”, advirtió.

Finalmente, Gil llamó a la unidad regional como vía para garantizar la paz, la autodeterminación y la estabilidad política del continente.

Aseguró que la voz de los pueblos del Caribe debe seguir siendo firme frente a cualquier intento de dominación, como expresión de un destino común basado en la independencia y la justicia social.

T/CO