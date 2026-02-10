Canciller Yván Gil reivindica la diplomacia de principios en aniversario de la Celac

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, defendió la soberanía regional y la vigencia de una diplomacia basada en principios durante el Encuentro de Movimientos Sociales del Mundo, realizado en Caracas con motivo de los 12 años de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

En el acto, organizado por el Instituto Simón Bolívar, el canciller contrastó el poderío militar con la fuerza histórica y moral de los pueblos de la región. “No tenemos misiles, no tenemos submarinos nucleares, no portaaviones, no tenemos aviones de última tecnología, no tenemos bombas que destruyen; pero tenemos la razón, porque tenemos los argumentos, tenemos la historia y tenemos configurado en nuestro ADN los principios de soberanía y libertad”, expresó.

Gil aludió además a la agresión militar ocurrida el pasado 3 de enero, a la que calificó como “la peor mancha que haya conocido este territorio” y el hecho más grave desde que la Celac declaró a la región como Zona de Paz, al tratarse —dijo— de un episodio sin precedentes en una capital suramericana desde la Independencia.

El jefe de la diplomacia venezolana señaló que este acontecimiento debe servir como punto de reflexión y aprendizaje colectivo, al considerar que la defensa de la Zona de Paz requiere organización y conciencia política.

Finalmente, exhortó a los movimientos sociales a construir rutas claras hacia objetivos comunes. “Defender la Zona de Paz implica organización y crear una ruta hacia un destino y una victoria concreta”, afirmó, al subrayar que las generaciones actuales llevan la “sangre de libertadores y libertadoras” para enfrentar los desafíos del presente.

