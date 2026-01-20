Canciller Yván Gil respalda preocupación de Rusia ante agresiones de EEUU para desestabilizar América Latina

El canciller de Venezuela, Yván Gil, a través de redes sociales, informó sobre la postura oficial de la República Federativa de Rusia frente a los recientes acontecimientos en el país, perpetrados por tropas militares de Estados Unidos (EEUU) y los intentos para desestabilizar América Latina.

De acuerdo con el titular de la cartera para Relaciones Exteriores de Venezuela, su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, manifestó una «profunda preocupación por intentos abiertos y declarados para desestabilizar la región de América Latina».

Por su parte, Lavrov calificó el inicio de año como un periodo «turbulento» debido a incidentes de extrema gravedad. El funcionario ruso denunció una «brutal invasión armada de EEUU a Venezuela con decenas de muertos y heridos», además del «secuestro y traslado fuera del país del presidente legítimo Nicolás Maduro y su esposa».

En este contexto, el Gobierno ruso extendió su alerta hacia otras naciones de la zona. Lavrov subrayó que, paralelamente a los hechos en Venezuela, se observan amenazas contra Cuba y otros Estados del Caribe. Por esta razón, Moscú rechazó las acciones de fuerzas que buscan alterar la paz interna en el continente.

