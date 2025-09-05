Canciller Yván Gil: Venezuela seguirá siendo un obstáculo para el narcotráfico

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseguró que Venezuela mantiene un papel firme frente al narcotráfico y continuará defendiendo la soberanía de la región.

Durante un contacto telefónico, señaló que las acciones de algunos actores internacionales buscan intereses hegemónicos, pero el país seguirá trabajando por la legalidad y la dignidad de sus pueblos.

Gil destacó que la postura de Venezuela no responde a ideologías, sino a principios de derecho internacional y soberanía.

Además, celebró el respaldo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) frente a las crecientes tensiones impulsadas por Estados Unidos en la región.

El canciller enfatizó que América Latina y el Caribe se mantienen unidas para proteger su territorio, resistir agresiones militares y rechazar el uso de la fuerza, subrayando que la región actúa como un referente de dignidad y cooperación en defensa de la paz.

