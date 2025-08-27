Cancilleres de Venezuela y Brasil analizan amenazas de EEUU contra América Latina

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo de Brasil, Mauro Vieira, en torno a las amenazas de Estados Unidos (EEUU) contra América Latina y el Caribe.

«En nuestra conversación le expuse en detalle los planes de agresión que enfrenta Venezuela y toda América Latina y el Caribe, con la presencia de buques militares y hasta un submarino nuclear, en abierta violación de la Zona de Paz proclamada por la CELAC en 2014 y del Tratado de Tlatelolco de 1967, una amenaza nunca antes vista en nuestra región», detalló el diplomático venezolano a través de su canal de Telegram.

Ambas autoridades coincidieron «en que estas agresiones deben ser detenidas de inmediato», por lo que Venezuela ha emprendido múltiples acciones en defensa de la soberanía.

Gil indicó que su par brasileño compartió, además, la situación que enfrenta el gigante suramericano «ante medidas y guerras arancelarias aplicadas con fines políticos, una forma de agresión injustificada que tampoco contribuye al espíritu de paz y cooperación que defendemos en América Latina y el Caribe».

T/MAZO