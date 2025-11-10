Cancilleres de Venezuela y Colombia ratifican defensa de lazos históricos por la paz

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, se reunió este lunes con su par de la República de Colombia, Rosa Villavicencio, al margen de la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra en el país neogranadino.

Durante el encuentro, ambos cancilleres ratificaron su “compromiso de profundizar y defender nuestros lazos históricos y trabajar por asegurar a nuestros pueblos un camino de paz y prosperidad”, detalló Gil a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

Asimismo, en el marco de este importante encuentro, el diplomático venezolano saludó a la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez; así como al primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y al canciller de Hatí, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, “a quienes le transmitimos el saludo fraterno del presidente Nicolás Maduro Moros”.

El canciller Gil llegó el sábado a Santa Marta, para participar los días 9 y 10 de noviembre en la IV Cumbre de la CELAC y la Unión Europea (UE), con el objetivo principal de fortalecer el multilateralismo, la cooperación y la integración regional.

T/MAZO