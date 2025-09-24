Cancilleres de Venezuela y Vietnam reafirman lazos de cooperación y hermandad en la ONU

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, se reunió este miércoles con su homólogo de Vietnam, Le Hoai Trung, para reafirmar los lazos de hermandad, cooperación bilateral y alianza multilateral.

Durante el encuentro, celebrado en el marco del 80ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ambas autoridades destacaron «la sólida relación económica y comercial que mantiene Venezuela con Vietnam».

A través de su canal de Telegram, el diplomático venezolano resaltó que el intercambio entre Caracas y Hanói «alcanza aproximadamente 55 millones de dólares y continúa en expansión, reflejando una cooperación soberana y beneficiosa para ambas naciones».

