Cancilleres del G20 piden reforma urgente de la OMC

Estados Unidos es la mayor fuente de inestabilidad mundial y sus políticos recorren el mundo desprestigiando a China sin fundamentos, expresó este sábado el ministro chini de Asuntos Exteriores, Wang Yi durante una reunión de cancilleres del G20 en Japón.

«Estados Unidos está muy empeñado en el unilateralismo y el proteccionismo, y está dañando el multilateralismo y el sistema de comercio. Ya se ha convertido en el principal factor desestabilizador en el mundo», dijo Wang, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Esta semana, la Cámara de Representante de Estados Unidos aprobó dos proyecto de ley para apoyar a manifestantes en Hong Kong y envió una advertencia sobre los derechos humanos a China. Estos hechos han molestado al país asiático.

At the #G20 Foreign Ministers’ meeting in #Nagoya #Japan, working on increasing cooperation on free & fair #trade, implementation of the Sustainable Development Goals #SDGs, and partnership with #Africa pic.twitter.com/FR3dcq2J44

