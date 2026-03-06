Cancillería: Actuamos siempre en función de los intereses sagrados del pueblo venezolano

El viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Rander Peña, explicó que las recientes designaciones dentro del equipo de la Cancillería venezolana responden a un propósito superior que trasciende las posturas partidistas individuales.

En ese sentido, durante una entrevista en el programa “A Pulso”, Peña subrayó que cada integrante de este equipo de trabajo asume la responsabilidad de actuar siempre en función de los intereses sagrados del pueblo venezolano.

El diplomático afirmó que las decisiones anunciadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, buscan la consolidación de la estabilidad política y la paz ciudadana debido a que la gestión actual prioriza el bienestar de los venezolanos por encima de cualquier opinión emitida en coyunturas pasadas.

En este sentido, sostuvo que el objetivo central de la institución radica en garantizar la mayor suma de felicidad posible a través de acciones coordinadas y eficientes.

Peña instó a la opinión pública a evitar lecturas basadas únicamente en la condición partidista de los sujetos designados. Asimismo, manifestó que el interés nacional constituye el motor principal para avanzar en la concreción de los sueños de cada ciudadano dentro de su patria.

Finalmente, el funcionario ratificó que el respaldo a estas medidas es absoluto, pues la tranquilidad de la nación representa la premisa fundamental de la nueva estructura diplomática.

F/VTV