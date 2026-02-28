Cancillería iraní: Alí Jameneí está vivo tras el ataque de Israel y EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, declaró en una entrevista con NBC News que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, está vivo tras el ataque de Israel y EE.UU.

El ayatolá Alí Jameneí, «hasta donde yo sé», sigue vivo, dijo.

La madrugada de este sábado, el Ministerio de Defensa israelí comunicó el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica para «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las fuerzas de Washington se han unido a la agresión contra el país persa.

En respuesta, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel, según comunicó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), tropas de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.El conflicto se ha expandido por Oriente Medio, ya que el país persa ha empezado a atacar bases militares estadounidenses ubicadas en la región.

RT