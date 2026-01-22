Cancillería venezolana agradece respaldo de Rusia frente a la detención ilegal de la pareja presidencial en EE. UU.

En un encuentro celebrado este jueves en la ciudad de Caracas, el canciller de la República, Yván Gil, y el embajador de la Federación de Rusia, Sergey Mélik-Bagdasárov, ratificaron la inquebrantable alianza de solidaridad entre ambas naciones, centrando su agenda en la defensa de la soberanía y la denuncia conjunta por el secuestro de la pareja presidencial venezolana.

Durante la reunión, el canciller Gil hizo énfasis en la situación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, quienes se encuentran actualmente secuestrados en los Estados Unidos. Tanto Venezuela como Rusia han calificado este hecho como un acto ilegítimo que transgrede las normas más elementales del derecho internacional.





"Manifestamos nuestro reconocimiento al firme rechazo del Gobierno de Vladímir Putin ante el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, un acto ilegítimo según el derecho internacional", expresó el canciller. "En representación del Gobierno Bolivariano expresamos nuestro agradecimiento por la defensa que la Federación de Rusia ha hecho de los principios fundamentales de la Carta de la ONU, en particular en lo que respecta a la no injerencia y el rechazo al uso de la fuerza que vulnera la soberanía de los países", expresó Gil en sus redes sociales, donde publicó imágenes de la reunión. El encuentro sirvió para agradecer formalmente la postura histórica de Moscú en la protección de los principios de la Carta de la ONU. Las autoridades destacaron que la defensa de la soberanía venezolana frente a la injerencia extranjera es un pilar fundamental de la relación bilateral. Ambos representantes diplomáticos reafirmaron su «sólida alianza estratégica, enfocada en la cooperación política, económica y diplomática, en el marco de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) y del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación».

T/CO