Candidato Fernando Ríos: Diversificación de la economía venezolana permitirá desmontar el bloqueo

Exhorta a las fuerzas populares a reforzar la movilización

El candidato para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por el Circuito 1 en el estado Guárico, Fernando Ríos, destacó la importancia de avanzar hacia la diversificación de la economía para desmontar el bloqueo real impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.

Ríos enfatizó en la necesidad de profundizar en la organización de las fuerzas vivas, a través de la conformación de los consejos productivos, con el firme propósito de apalancar el desarrollo integral de la Nación.

El abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) resaltó el papel preponderante que tiene la mujer para consolidar estos esfuerzos, y a su vez citó palabras del comandante Chávez quien planteó que «sólo la mujer tiene el corazón tan sublime para salvar a la humanidad».

El candidato señaló que este trabajo forma parte de las tareas que asigna la patria, «al pueblo aguerrido que resiste y vence las dificultades, y que por su derecho a la autodeterminación decidió ser libre y soberano», aseguró.

Asimismo, Ríos exhortó a las fuerzas populares a reforzar la movilización, de cara a la venidera contienda electoral para recuperar los espacios de la AN, donde se generarán estamentos orientados a propiciar el buen vivir del pueblo.

Zulia

La candidata por el PSUV en el estado Zulia, Aloha Nuñez señaló que es fundamental la visibilización de los pueblos indígenas en los diferentes espacios dentro de la Asamblea Nacional (AN).

“Es necesario lograr que los pueblos indígenas se unifiquen en un movimiento único que reconoce la diversidad de las diferentes organizaciones indígenas, que los reúne a todos en una sola organización que ha permitido en la actualidad tener candidatos indígenas de cara a las elecciones parlamentarias”, indicó desde un acto de campaña en el estado Zulia.

Asímismo, Núñez manifestó ser devota de la Virgen de Chiquinquirá, de la que se conmemoran 311 años de su aparición.

“Consciente de que es la madre de Dios que nos protege, nos guía y con ese amor que tendió a Jesús por supuesto está con nosotros siempre, Dios le dio el privilegio de ser la madre de Jesús y la respetamos, admiramos y creemos en ella, siempre le he pedido que me proteja y que me de sabiduría y no me ha ido mal, en primaria estudie en un colegio que se llamaba Nuestra señora de Chiquinquirá, así que a diario le rendíamos honores”, recordó Nuñez.

