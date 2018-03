Candidatos de centroizquierda lideran la preferencia de los colombianos

El próximo 27 de mayo se efectuarán los comicios presidenciales. Sergio Fajardo y Gustavo Petro puntean en las encuestas

A tres meses de la celebración de las elecciones presidenciales en Colombia, un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) indica que Sergio Fajardo y Gustavo Petro lideran la intención de voto de los colombianos. Se trata de opciones que aglutinan a sectores importantes de la izquierda y la centroizquierda de la nación neogranadina.

Fajardo se sitúa en primer lugar, con un 24% de preferencias, seguido de Gustavo Petro (19%) y Germán Vargas Lleras (13,5%). El resto de candidatos registra los siguientes porcentajes: Marta Lucía Ramírez, 8,4%; Humberto de la Calle, 7,3%; Iván Duque, 6,2% y Piedad Córdoba, 5%.

Fajardo, quien fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, es el abanderado de la Coalición Colombia, de la que parte el Partido Verde y el Polo Democrático, formación tradicionalmente ligada a sectores de izquierda. Por su parte, Petro es candidato del movimiento Progresistas y su trayectoria también ha estado asociada al campo de la izquierda, fue alcalde de la ciudad de Bogotá.

En tanto, Germán Vargas Lleras viene de las filas del Gobierno de Juan Manuel Santos, de quien se desprendió con una férrea oposición a los acuerdos de paz. Su campaña ha sido la de los tradicionales grupos de poder en Colombia, el populismo y el despilfarro de recursos, de los que se desconoce su procedencia.

De acuerdo con el sondeo de opinión de Celag, el candidato con más oportunidades sería Sergio Fajardo, el único que cuenta con una saldo positivo en la valoración de su imagen, lo que se traduciría en un techo más alto de votación con miras a una segunda vuelta.

Escepticismo

El estudio también evidencia lo débil que es el impacto de los procesos electorales como expresión “democrática” en Colombia. El 64,9% de los encuestados no sabe cuándo se celebrarán las elecciones. Un 55% de los encuestados afirma que irá a votar o que “probablemente” irá a votar. El 26,9% señala que no irá a votar o “probablemente” no irá a votar. En tanto el 77% declara su insatisfacción con la política colombiana.

Las cifras expresan el escepticismo generalizado entre el pueblo colombiano y el sistema o modelo impuesto en el vecino país. A tal punto que la intención de voto en blanco se eleva hasta el 7,5%, una cifra que se podría traducir en el porcentaje de votos que se requerirían para obtener algunos escaños en el Congreso.

Otro síntoma del escepticismo de los colombianos se refleja en su resignación por el triunfo de un candidato del sistema oligárquico, en este caso Germán Vargas Lleras, quien a pesar de marchar tercero en la intención de voto, resulta primero ante la pregunta de ¿quién cree que ganará las elecciones?, con un porcentaje cercano al 25%.

Rechazo a Santos

El actual mandatario, Juan Manuel Santos, abandonaría el Palacio de Nariño con un notable repudio. El 68,5% de los consultados desaprueba su gestión económica y el 58% cree que la situación económica ha empeorado en el último año.

La encuesta fue realizada entre el 16 de enero y el 7 de febrero de 2018 y constó de un total de 1.200 entrevistas presenciales realizadas a personas mayores de 18 años en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

