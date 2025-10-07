Canonización de José Gregorio Hernández traerá esperanza y bendiciones a Venezuela

En el marco de la venidera canonización de los primeros santos venezolanos, tras las últimas aprobaciones que hiciera el papa Francisco antes de su fallecimiento, la periodista Patricia Villegas le consultó al Presidente Nicolás Maduro Moros, en el programa Con Maduro+, sobre el significado que tiene este acto religioso para él y para el país.

El Mandatario nacional expresó que, bajo su fe cristiana católica, la canonización de ambos santos prepara a Venezuela para una fiesta espiritual, justo en este momento en que Venezuela se encuentra asechada y amenazada por la mayor potencia militar de la historia. «Que venga José Gregorio con su mensaje y su sonrisa de esperanza, a traer bendiciones que llegan profundamente. Así que todos los venezolanos y las venezolanas estamos unidos alrededor de esta canonización, de un hombre y una mujer santos (…) Si hay un pueblo santo, noble, pacífico, decente, trabajador, es el pueblo de Venezuela», expresó el presidente Maduro con gran fervor.

Cabe destacar que la fe cristiana sobre José Gregorio Hernández traspasa las fronteras venezolanas, debido a que, en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, México, Estados Unidos e Islas Canarias, también hay feligreses que creen profundamente en sus milagros.

El Jefe de Estado venezolano destacó que han sido 70 años de lucha para lograr la canonización de San José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, la cual será celebrada con la canonización simultánea de Carmen Teresa Rendiles Cisneros, una monja que expresa humildad, sencillez y también un poder muy grande en su oración. «Venezuela está en fiesta de unión, de reconciliación, de paz y en una oración profunda», dijo el presidente Nicolás Maduro con devoción.

T y F/Prensa Presidencial