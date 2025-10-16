Canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles son un triunfo de los valores y la unidad venezolana

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este jueves una interacción satelital con los periodistas Boris Castellanos y María Gabriela Rodríguez, del canal Venezolana Televisión (VTV), quienes se encuentran en la Ciudad del Vaticano, cubriendo los actos protocolares con motivo de la próxima canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

El contacto se realizó desde el Complejo Miraflores, en Caracas, como parte del Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria. Durante su intervención, destacó la trascendencia del evento, que calificó de «histórico, desde el punto de vista cultural, espiritual y humano».

«Somos un pueblo de sabios, santos, guerreros, patriotas, gente trabajadora, decente. El pueblo de Venezuela no es el Tren de Aragua. El pueblo de Venezuela es el pueblo del trabajo, de los valores», sentenció.

El Jefe de Estado enfatizó que, tras 77 años de espera, el próximo domingo se concretará la canonización de José Gregorio Hernández, quien será «San José Gregorio Hernández del Pueblo».

Unidad y reencuentro en Roma

Desde Roma, el periodista Boris Castellanos y la periodista María Gabriela Rodríguez, confirmaron el ambiente de unidad y paz en el Vaticano, donde se han congregado todos los sectores políticos y sociales para celebrar este triunfo que marca un hito histórico.

«Primera vez en 195 años que tenemos no solamente un santo, dos santos al mismo tiempo, y eso va a ocurrir este domingo», señaló Castellanos.

Por su parte, Rodríguez recalcó que este «evento histórico… realza los valores de la venezolanidad, nuestra identidad, al estar José Gregorio Hernández presente en nuestra idiosincrasia, en nuestras casas».

Asimismo, destacó la fe del pueblo venezolano y los milagros atribuidos al Médico de los Pobres, testimonio que ha recogido en sus encuentros con connacionales en Roma.

Detalles de la Ceremonia y Homenaje Musical

El presidente Maduro precisó detalles sobre el acto central:

La Misa de Canonización se realizará el domingo 19 de octubre, a las 4:30 a.m. hora de Venezuela (10:30 a.m. hora de Roma), en la Plaza San Pedro, Ciudad del Vaticano.

Al mediodía, el Sistema de Orquestas Simón Bolívar de Venezuela ofrecerá un concierto en representación de la nación, con niños, niñas y jóvenes, en homenaje a San José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles.

Homenaje al papa Francisco

El jefe de Estado venezolano rememoró sus gestiones ante el papa Francisco, a quien le presentó el caso del beato, el 17 de junio de 2013.

Mencionó que solicitó al Papa «tumbar tantas burocracias, tantos retardos, tantas cosas feas, inclusive, que se estaban haciendo contra José Gregorio», logrando que el Sumo Pontífice, ya al final de su vida, firmara el decreto de canonización.

«En el momento en que estén declarando la canonización oficial, elevemos una oración por la memoria del papa Francisco, el papa latinoamericano», dijo.

Actividades previas

El periodista Boris Castellanos reportó que la jornada en Roma ha sido intensa, con tres procesiones a lo largo de este jueves, una de ellas con la participación de «más de un centenar de niños del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles de Venezuela».

T y F/Prensa Presidencial