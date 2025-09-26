Cantv esta cumpliendo con Ciudad Bolívar: La fibra óptica llega a los hogares de dos parroquias

En coordinación estrecha con las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones (MTT) de las parroquias Vista Hermosa y La Sabanita, ubicadas en el municipio Angostura del Orinoco, Cantv impulsó una renovación integral de sus servicios en Ciudad Bolívar

El objetivo es llevar la fibra óptica de alta velocidad a todos los hogares y negocios de la zona, para garantizar una conectividad fiable y de calidad.

Un equipo multidisciplinario de la empresa se reunió con voceros de los urbanismos “El Gigante Hugo Chávez Frías” y la comuna “Guerreros Socialistas” para coordinar la expansión del servicio Aba Ultra, 100 % fibra óptica, así como garantizar Internet de alta velocidad, Aba TV GO y Telefonía IP a nuevos suscriptores.

El vocero de la MTT “El Gigante Cayaurima”, José Vaquero, destacó el acompañamiento de Cantv como clave para consolidar los proyectos comunitarios y fortalecer la conectividad en la zona.

