Cantv y Ministerio del Transporte acuerdan optimizar comunicaciones del Aeropuerto Simón Bolívar

El Ministerio del Poder Popular para Transporte y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) suscribieron un acuerdo clave para optimizar las comunicaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (IAIM).

Este acuerdo se suscribió durante la Feria Internacional de Telecomunicaciones 2025 en el Poliedro de Caracas.

El ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, aseguró que esta iniciativa es parte del compromiso del Gobierno Nacional para garantizar la calidad en el servicio de transporte, y afirmó que continúan «firmes por la senda del desarrollo».

Con este acuerdo, se podrá llevar adelante la renovación y el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, mejorando la calidad de las operaciones para los pasajeros.

T/CO