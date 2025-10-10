Cantv restablece servicio a cerca de 16 mil suscriptores en Caracas, Miranda y La Guaira

Mediante el Plan de Resolución Integral de Averías y el sistema 1X10 del Buen Gobierno, la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) restableció los servicios de telefonía e Internet a cerca de 16 mil suscriptores en Caracas, Miranda y el estado La Guaira, durante el mes de septiembre.

En esta oportunidad las cuadrillas de la Fuerza Azul en la capital permitió brindar atención a más de 5.000 suscriptores en distintas comunidades, mientras que en Miranda fueron resueltas cerca de 10.000 averías. Entre tanto, en La Guaira, más 700 usuarios recuperaron su conexión gracias a las labores realizadas.

El despliegue abarcó el mantenimiento preventivo-correctivo de redes y equipos de transmisión, sustitución de cables, regletas, mangas, conectores, reconstrucción de empalmes, y verificación exhaustiva de líneas telefónicas.

Con estas labores la Cantv ratifica su compromiso de trabajar cada día para garantizar a la población el acceso a los servicios de telecomunicaciones, contribuyendo con el desarrollo social y económico del país.

F/Mincyt con información de la Cantv