Cantv y voceros de las MTT organizan a comunidades para la defensa de los servicios de telecomunicaciones

Un equipo multidisciplinario de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y voceros de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones (MTT) de Caracas establecieron mecanismos de protección para el resguardo de las redes, durante un encuentro en el Liceo Andrés Bello, bajo el lema “En defensa de la paz y por unas Navidades felices”. La actividad permitió la coordinación de estrategias de seguridad y la formación técnica de las comunidades para asegurar la continuidad de los servicios de conectividad en la capita

Durante la jornada, los asistentes recibieron un taller enfocado en la protección y seguridad de los servicios con el objetivo central fue el fomento de la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de la infraestructura tecnológica.

Asimismo, se ejecutó un ejercicio práctico de atención de incidencias en redes de fibra óptica. En esta dinámica, el personal técnico simuló la respuesta ante cortes y otras eventualidades, lo cual sirvió para ilustrar a las MTT la forma en que los trabajadores de Cantv operan con eficiencia.

Esta labor conjunta entre la compañía y las comunidades busca la garantía de la calidad en las comunicaciones.

El taller contó con la presencia del director político de servicios públicos del PSUV en Caracas, concejal José Reyes, junto a un representante de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), y su participación reafirmó el carácter cívico-militar de la defensa de los servicios esenciales para la población.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Defensa Integral que orientó el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el propósito de robustecer la articulación entre la empresa estatal y el Poder Popular. Gracias a este esfuerzo, se consolidan las herramientas para la protección de la infraestructura de telecomunicaciones en todos los sectores de la ciudad.

F/Cantv