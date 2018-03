Se extiende caos que genera Donald Trump en el gobierno estadunidense

Pero tal vez el dato más alarmante es que decidió anunciar su nueva política ahora porque estaba de mal humor. NBC News reportó que, según dos funcionarios, la decisión de lanzar la guerra comercial nació de la ira del presidente por asuntos no relacionados, incluyendo el testimonio ante el Congreso de su asesora más cercana, Hope Hicks (quien poco después renunció); la conducta de su procurador general, Jeff Sessions, con quien continúa una confrontación abierta, y la manera en que se estaban manejando públicamente los problemas de su yerno, Jared Kushner –o sea, fue otra muestra más del comportamiento volátil y casi infantil de este presidente.

Gary Cohn, principal asesor económico de la Casa Blanca, quien junto con el secretario de Comercio, Steve Mnuchin, y otros integrantes del gabinete se habían opuesto a esas medidas, seguramente no podían creer que ayer por la mañana (a las 5:50) Trump continuaba argumentando que esa iniciativa sería fácil y exitosa. En un tuit, aseveró: Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar .

Kelly, con órdenes o no, humilló públicamente a Kushner al ordenar que se limitara su acceso a información clasificada. Esa humillación continuó esta semana con el reportaje de que gobiernos extranjeros percibían a Kushner como manipulable , tanto por su falta de experiencia como por sus enredos empresariales. Y potencialmente aún más explosiva fue la revelación de que sostuvo reuniones en la Casa Blanca con representantes de empresas que después otorgaron préstamos a las compañías de la familia Kushner.

Más allá del nepotismo que representa su presencia oficial en la Casa Blanca, sus conflictos de interés por su relación con las empresas de bienes raíces de su familia, que han buscado financiamiento urgente dentro y fuera de Estados Unidos para enfrentar problemas con varias propiedades, podría generar un nuevo escándalo que puede marcar su fin en la Casa Blanca. Kushner está sujeto, a diferencia de su suegro, a las leyes federales de conflicto de interés.

Con el fiscal especial Robert Mueller guiando parte de su investigación con la regla follow the money, Kushner podría estar ya atrapado en esa red de pesca. De hecho, hay informes de que algunos de sus colegas en el gobierno se están portando con mayor cautela y menos confianza con él, porque no saben si es o será sujeto a la investigación de Mueller. Ese problema, entre otros, podrá ser parte de la razón de por qué Trump no está defendiendo a su yerno por ahora, ya que está midiendo los daños potenciales que representa.

Hablando de Mueller, Jeff Sessions, otro en la lista de espera para ser expulsado después de meses de estar bajo un ataque sin precedente entre un presidente y un procurador general, podría tener que agradecer al fiscal especial seguir en su puesto.

Mueller supuestamente ha incluido en su investigación el esfuerzo abierto de Trump para sacar a Sessions de su gobierno el año pasado, como parte de una posible obstrucción de la justicia por este presidente –lo cual dificulta cualquier intento de Trump por despedir a Sessions.

LAS APUESTAS

Hoy, las apuestas son que el próximo en salir será el asesor de seguridad nacional H. R. McMaster. Algunos medios señalaron que podría ser sustituido tal vez el mes próximo. Ya hay preparativos para ver a dónde trasladarán al aun general activo dentro de las fuerzas armadas. Las relaciones entre el comandante en jefe y él se han deteriorado, lo cual se ha expresado públicamente en días recientes con Trump criticando a McMaster por declarar que la intromisión rusa en la elección estadunidense es incontrovertible .

En medio de todo esto, el presidente y supuestamente el hombre más poderoso del planeta encontró un momento para atacar a un actor. Esta mañana decidió criticar al actor Alec Baldwin, quien se ha destacado por interpretar en varias ocasiones al mandatario en el famoso programa cómico semanal Saturday Night Live, de NBC, escribiendo por Twitter que Baldwin, “cuya carrera mediocre y moribunda fue salvada por su terrible impresión de mí en SNL ahora dice que hacer mi papel fue agonía. Alec, fue agonía para aquellos que fueron obligados a verte”, y sugirió que ese papel lo debería hacer otro actor con mayor talento.

Baldwin respondió en un tuit: “Aunque sea agonía, me gustaría continuar ahí hasta las audiencias de impeachment, el discurso de renuncia, el vuelo de despedida por helicóptero a Mar-A-Lago. Sabes? Lo bueno, lo que hemos estado esperando”.

Ante la posibilidad de un creciente éxodo, tal vez se debería solicitar que el último en salir por favor apague las luces .

F/La Jornada

F/AP