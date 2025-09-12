Capturan al presunto asesino de Charlie Kirk en Utah

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes la captura del presunto responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, quien fue baleado el pasado miércoles durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Trump indicó que, “con un alto grado de certeza”, el sospechoso se encuentra bajo custodia tras haberse entregado a las autoridades, presuntamente acompañado por su padre y personas cercanas. El mandatario agregó que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán detalles más adelante.

El detenido, un joven de unos 20 años, fue localizado cerca del Parque Nacional de Zion, a 400 kilómetros de Orem, lugar del atentado. Su arresto se produjo luego de una intensa búsqueda federal, que incluyó la difusión de imágenes y la oferta de una recompensa de 100.000 dólares.

Trump manifestó que espera que el acusado sea declarado culpable y reciba la pena de muerte, vigente en el estado de Utah.

Kirk, estrecho aliado del mandatario, falleció tras recibir un disparo mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas ante unas 3.000 personas.

T/CO