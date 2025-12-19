Capturan en México a sujeto vinculado con tráfico de droga a EEUU

Autoridades de México informaron hoy sobre la captura en el occidental estado de Jalisco de Armando “N”, alias “Delta 1”, vinculado con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, precisó que el operativo contó con la participación de elementos de la cartera mencionada y la de Defensa, además de la Fiscalía General de la República.

En el norteño estado de Durango, agregó el titular, las fuerzas del orden desmantelaron un laboratorio utilizado para la producción de drogas, donde incautaron reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas y documentos relacionados con actividades financieras ilícitas.

La estrategia nacional de seguridad impulsada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum muestra resultados palpables: 38 mil 700 detenidos por delitos de alto impacto, así como 311 toneladas de droga y 20 mil armas incautadas desde octubre de 2024.

Estas operaciones permitieron una disminución del 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en este país durante los primeros 14 meses de la actual administración, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

