Carabobo activa Consejo Estadal por la Paz y Soberanía ante amenazas externas

Con el objetivo de consolidar la unidad de todos los sectores de la sociedad, fue instalado el Consejo Estadal por la Paz y Soberanía de Venezuela, capítulo Carabobo, actividad impulsada por la Asamblea Nacional (AN) para fortalecer una posición de defensa integral de la nación ante cualquier agresión extranjera.

La actividad estuvo presidida por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, quien señaló que esta iniciativa busca articular la labor de todas las fuerzas políticas, civiles, militares, académicas, laborales, empresariales y religiosas en pro de preservar la paz y garantizar la independencia.

“Todas las fuerzas vivas que conforman este estado se encuentran para seguir levantando este espíritu de patria y el derecho que tenemos de vivir en paz para mantener el ritmo de desarrollo nacional, para construir un sistema de prosperidad para nuestro pueblo”, expresó el parlamentario.

Por su parte, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, indicó que la población ha demostrado un nivel importante de seriedad frente al contexto actual de agresión por parte del Gobierno de Estados Unidos e impulsado por sectores que se quedan cada vez más solos.

“Puedo decir que estoy impactado por la claridad cardinal sobre todo lo que está pasando por parte del pueblo venezolano, ya que es consciente de la agresión y manipulación de información por parte del imperialismo para apoderarse de nuestras riquezas, y el pueblo de a pie sigue combatiendo estas amenazas, ya que nadie quiere entregar ni un solo milímetro de nuestro territorio y no va a negociar nunca su independencia, por lo que nos hemos unido en una sola agenda, la cual se basa en la paz, la convivencia y la complementariedad”, dijo.

Cabe destacar que este consejo formará sus comisiones diplomática, jurídica y comunicacional, las cuales serán las bases para orientar todas las acciones a tomar para el desarrollo de este organismo de la mano con la población.

De momento, se ha instalado este Consejo en 15 estados del territorio nacional. Estas acciones se encuentran dentro de las líneas enmarcadas en el Plan de las Siete Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de fortalecer la unidad nacional con valores de autodeterminación y soberanía.

T/Gobernación de Carabobo