Carabobo activa nuevo Centro de Adiestramiento para consolidar la defensa integral

Para consolidar la defensa integral, fue inaugurado en el estado Carabobo un nuevo Centro de Adiestramiento Popular, Militar y Policial, junto a un área de mantenimiento mecánico preventivo, en un acto encabezado por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y el gobernador Rafael Lacava.

Esta infraestructura forma parte de las acciones estratégicas del Estado para fortalecer la articulación entre el Poder Popular, las fuerzas armadas y los cuerpos policiales, como parte de la doctrina cívico-militar impulsada por el Gobierno Bolivariano.

Durante la jornada, Cabello anunció la activación de los Cuadrantes de Paz por cada Circuito Comunal, para alcanzar un total de 173 Circuitos Comunales, distribuidos en los 14 municipios del estado, lo que representa un avance significativo en la organización territorial para la seguridad ciudadana.

Indicó que, a través del fortalecimiento operativo, se entregaron 43 unidades vehiculares que serán distribuidas, además de teléfonos móviles y motocicletas para cada Cuadrante de Paz, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

Asimismo, dijo que el centro de adiestramiento cuenta con talleres para el mantenimiento de vehículos y un sistema de vigilancia integral para todo el territorio carabobeño.

Destacó que esta acción representa “la fusión absoluta de nuestro pueblo con los militares y policías en una gran fuerza en defensa de nuestra Patria”. A su vez, resalta el compromiso de las comunidades en la supervisión activa de estas unidades: “Apenas el pueblo detecte que estas unidades están en un lugar donde no deben estar, deben decirlo para buscar el correctivo de manera inmediata”.

El también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, resaltó el éxito de esta política en todo el territorio nacional, al subrayar que “lo que percibimos es la reducción inmediata de los índices delictivos en algunos sitios y eso tiene mucho que ver con la respuesta inmediata y la participación activa de nuestro pueblo, que no se queda atrás y sabe lo que tiene que hacer y para nosotros será en verdad satisfactorio que este pueblo se prepare de acuerdo a las distintas situaciones. Si nos toca ir a votar nosotros, vamos a votar, sin ningún tipo de problema; si nos toca atender una comunidad porque ocurrió un desastre natural, ahí vamos, pero si nos toca defender esta patria en otra situación de amenaza, ahí estará nuestro pueblo organizado y entrenado para defenderla».

Por su parte, el gobernador Rafael Lacava reafirmó el legado del Comandante Hugo Chávez y su continuidad bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, al señalar que “hoy tenemos un pueblo con conciencia, articulado con el Estado, los cuerpos de seguridad y las herramientas de doctrina que nos preparan para defender la patria”.

Recalcó que Venezuela es un país de paz, pero con firme disposición para defender su soberanía. “No buscamos guerra, pero estamos organizados y listos para defender el legado de Bolívar y Chávez frente a cualquier intento de colonialismo”.

Desde la comunidad “Vivirás por Siempre”, un vocero manifestó el compromiso del Poder Popular con la defensa territorial: “Somos la esperanza de nuestro territorio, pero cada centímetro lo defendemos a capa y espada”.

Con esta inauguración, Carabobo se consolida como un modelo de articulación cívico-militar-policial, con el fin de reafirmar el compromiso del Estado venezolano con la paz, la soberanía y la preparación ciudadana ante cualquier amenaza.

