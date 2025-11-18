Caracas se adueñó del Nacional Tenis de Mesa

Caracas dominó el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa sub-19 al conseguir 1.240 puntos en el evento que forma parte del circuito nacional que reunió a los máximos exponentes del este deporte en el gimnasio Elizabeth Popper, de la parroquia capitalina de San José.

El segundo lugar lo ocupó el estado de La Guaira con 620 puntos, escoltado por Anzoátegui con 320.

Más valiosos

El evento individual femenino lo dominó la medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 y representante de La Guaira, Dakota Ferrer, quien además se alzó con la distinción de más valiosa del torneo.

La medalla de plata quedó en manos de la capitalina Natasha Mata, mientras que el tercer puesto y medalla de bronce lo compartieron la capitalina Albania Romero y la anzoatiguense Bárbara Betancourt.

El renglón masculino fue dominado por el recientemente rankeado en la casilla numero 63 de la ITTF (Federación Internacional de Tenis de Mesa), el capitalino Jesús Tovar, quien también fue reconocido con el galardón de más valioso.

La segunda casilla la ocupó su compañero de equipo, Ludwing Perozo, seguido por los también capitalinos Saul Béjar y Jonathan Vega en la tercera posición.

Dakota duplicó

Dakota Ferrer y Andrea Pérez se alzaron con la medalla de oro en dobles femeninos. La de plata la obtuvo la pareja capitalina de Albania Romero y Natasha Mata, y el tercer puesto lo compartieron las duplas de Lara y Anzoátegui.

En el apartado masculino, los larenses Yeifre Soteldo y Gabriel González se hicieron del primer lugar, relegando al segundo puesto a los anzoatiguenses Pedro Revilla y Cesar Figueroa. La tercera posición correspondió a las parejas de Aragua y Caracas.

En los dobles mixtos los capitalinos Albania Romero y Jesús Tovar se adueñaron de la medalla de oro, seguidos por los guaireños Dakota Ferrer y Sebastián Bellorín. La medalla de bronce la compartieron las duplas de Carabobo y Caracas.

F/Prensa Mindeporte