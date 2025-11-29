Caracas denuncia y condena la «amenaza colonialista» de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: por favor, consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad», señaló esta jornada Donald Trump.

Claves de la agresión de EE.UU.

Despliegue militar

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la ‘operación Lanza del Sur’, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

Como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, con un saldo de decenas de personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

Washington ha acusado sin sustento al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Venezuela

Frente a las acusaciones estadounidenses, las autoridades venezolanas han articulado una respuesta unificada que rechaza el marco de confrontación bilateral y denuncia que se trata de una campaña de agresión multilateral. Maduro calificó las acciones de Washington como una campaña de desprestigio contra su administración para «justificar cualquier cosa» contra la nación bolivariana. Afirmó que esta estrategia busca manchar la imagen de Venezuela y su revolución como pretexto para las agresiones, algo que «han hecho muchas veces».

Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Este miércoles, en su cuenta de Telegram, Maduro compartió parte de su discurso, en el que recordó que desde hace 17 semanas el país ha sido víctima de una «agresión imperialista», acompañada de una «guerra psicológica». No obstante, celebró que pese a esos ataques, los venezolanos han construido un «poder de la conciencia» y «de la voluntad», además de «un inmenso poder político, social y militar».

Condena internacional

Organismos como la ONU y la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia EE.UU., ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

